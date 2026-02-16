İmece usulü yapıp satıyorlar! Kendi buğdaylarını öğütüp kazanca dönüştürdüler
Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde yer alan Soğanlı Mahallesi’nde kadınlar, turizme kazandırdıkları bez bebeklerin ardından şimdi de mutfaktaki hünerlerini kazanca dönüştürüyor. Kadınlar imece usulü hazırladıkları 2 ay bayatlamayan ekmeklerle hem Ramazan hazırlığı yapıyor hem de bölge ekonomisine katkı sağlıyor.
Kapadokya’nın doğu girişi olarak bilinen ve bez bebekleri ile tanınan Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesindeki Soğanlı Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, yaklaşık 100 yıllık 'Ekşi mayalı köy ekmeği' ve 'Katmer' geleneğini sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde bir araya gelen kadınlar, kendi yetiştirdikleri buğdayları öğüterek hazırladıkları unlarla elde edilen hamurları yoğuruyor.
Taş fırınlarda ateşte pişen hamurlar, köy ekmeği ve katmer haline geliyor. Ramazan öncesi bir araya gelen mahalleli, imece usulü, bölgeye has ‘çörek’ ekmek yaparak, sahur ve iftar sofraları için hazırlanıyor.
Soğanlı Kooperatifi Başkan Yardımcısı ve 2 çocuk annesi Sebahat Arız, "Bebeklerimizi bitirdikten sonra geliyoruz ve ekmek yapıyoruz. Kendi unumuzla öğütüyoruz, patates katıyoruz. Ramazan ayı geliyor. Katmerimizi, peynirli ekmeğimizi, tahinli ekmeğimizi yapıyoruz. Hepsi de doğal. Komşular bir oluyoruz hepimiz beraber, imece usulü hepsini yapıyoruz. Turistlere bez bebek sattıktan sonra geliyoruz, hazırlık yapıyoruz, pişiriyoruz. Kooperatife kadınlar hep beraber toplanıyoruz. Bebek de yapıyoruz. Ardından evimize gelip, ekmek için hazırlık yapıyoruz. Patates ve peynir suyu ile hazırladıktan sonra komşularla gelip pişiriyoruz” diye konuştu.
Bez bebek yapımında kadınlara yardım eden bölgenin tek erkek bez bebekçisi olan Yavuz Aplak ise ekmek yapımında da kadınlara destek olduğunu söyleyerek, “Ekmek pişireceğimiz gün bebeği yapmıyoruz. imece usulü sırayla yardımlaşarak ekmek pişiriyoruz. Ramazan hazırlıklarına devam ediyoruz. İmece usulü ekmek, katmer, kete, yağlama, ramazana hazırlık için çeşitli yiyeceklerimizi pişiriyoruz. Herkes sırayla imece usulü pişiriyor. Ekmeği pişirdik mi 2 ay yiyoruz. Dondurucuya koyuyoruz. Sobada ısıtıyoruz tekrar aynı doğal fırında pişmiş gibi güzel mis kokulu ekmeğimizi yiyoruz. Doğallık konusunda Soğanlı'ya gelip ekmeğimizi ve yemeğimizi yesinler. Bez bebeklerimizi alsınlar” ifadelerini kullandı.