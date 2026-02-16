İmece usulü yapıp satıyorlar! Kendi buğdaylarını öğütüp kazanca dönüştürdüler

3

Soğanlı Kooperatifi Başkan Yardımcısı ve 2 çocuk annesi Sebahat Arız, "Bebeklerimizi bitirdikten sonra geliyoruz ve ekmek yapıyoruz. Kendi unumuzla öğütüyoruz, patates katıyoruz. Ramazan ayı geliyor. Katmerimizi, peynirli ekmeğimizi, tahinli ekmeğimizi yapıyoruz. Hepsi de doğal. Komşular bir oluyoruz hepimiz beraber, imece usulü hepsini yapıyoruz. Turistlere bez bebek sattıktan sonra geliyoruz, hazırlık yapıyoruz, pişiriyoruz. Kooperatife kadınlar hep beraber toplanıyoruz. Bebek de yapıyoruz. Ardından evimize gelip, ekmek için hazırlık yapıyoruz. Patates ve peynir suyu ile hazırladıktan sonra komşularla gelip pişiriyoruz” diye konuştu.