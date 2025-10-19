İlçe merkezine 15 km uzakta kayboldu: Rota değiştirildi
Tokat’ın Sulusaray ilçesinde bir zamanlar göçmen kuşların uğrak noktası olan Uylubağı Göleti, tamamen kuruyarak vatandaşların yürüyebildiği çatlak bir araziye dönüştü.
Sulusaray ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Uylubağı köyü eteklerinde bulunan gölet, bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle tamamen kurudu.
Bir zamanlar onlarca farklı kuş türüne ev sahipliği yapan göletin yerinde beyaz bir tabaka ve derin çatlaklarla kaplı kuru bir zemin kaldı.
Göçmen kuşların konaklama alanı olarak bilinen gölet, su seviyesinin azalmasıyla birlikte önce bataklığa, ardından tamamen kurak bir araziye dönüştü. Yıllar boyunca flamingo, yaban ördeği, balıkçıl gibi birçok türün gözlemlendiği alan artık sessizliğe büründü.
Kuraklığın boyutunu gözler önüne seren görüntülerde, göl tabanının tamamen kuruyarak çatladığı görülüyor.
Beyaz renkli tabakanın kapladığı alanda vatandaşlar artık bir uçtan bir uca yürüyebiliyor.