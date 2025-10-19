GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİlçe merkezine 15 km uzakta kayboldu: Rota değiştirildi
HaberlerGündem Haberleri İlçe merkezine 15 km uzakta kayboldu: Rota değiştirildi

İlçe merkezine 15 km uzakta kayboldu: Rota değiştirildi

19.10.2025 - 13:23Güncellenme Tarihi:

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde bir zamanlar göçmen kuşların uğrak noktası olan Uylubağı Göleti, tamamen kuruyarak vatandaşların yürüyebildiği çatlak bir araziye dönüştü.

1İlçe merkezine 15 km uzakta kayboldu: Rota değiştirildi

Sulusaray ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Uylubağı köyü eteklerinde bulunan gölet, bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle tamamen kurudu.

2İlçe merkezine 15 km uzakta kayboldu: Rota değiştirildi

Bir zamanlar onlarca farklı kuş türüne ev sahipliği yapan göletin yerinde beyaz bir tabaka ve derin çatlaklarla kaplı kuru bir zemin kaldı.

3İlçe merkezine 15 km uzakta kayboldu: Rota değiştirildi

Göçmen kuşların konaklama alanı olarak bilinen gölet, su seviyesinin azalmasıyla birlikte önce bataklığa, ardından tamamen kurak bir araziye dönüştü. Yıllar boyunca flamingo, yaban ördeği, balıkçıl gibi birçok türün gözlemlendiği alan artık sessizliğe büründü.

4İlçe merkezine 15 km uzakta kayboldu: Rota değiştirildi

Kuraklığın boyutunu gözler önüne seren görüntülerde, göl tabanının tamamen kuruyarak çatladığı görülüyor.

5İlçe merkezine 15 km uzakta kayboldu: Rota değiştirildi

Beyaz renkli tabakanın kapladığı alanda vatandaşlar artık bir uçtan bir uca yürüyebiliyor.