İkinci cemre suya düştü! Bahar için geri sayım başladı: Son cemre ne zaman düşecek?
26.02.2026 - 14:45Güncellenme Tarihi:
Kışın dondurucu etkisinin kırılmaya başladığı Şubat ayının son haftasında, kadim bir gelenek daha gerçekleşti: İkinci cemre bugün suya düştü. 20 Şubat'ta havaya düşerek atmosferi ısıtan ilk cemrenin ardından, bugün itibarıyla su kaynaklarında da sıcaklık artışı süreci resmen başladı. Türk kültüründe doğanın uyanışı ve tarımsal bereketin sembolü olan bu tabiat olayında gözler şimdi son durağa çevrildi. Peki, toprağı uyandıracak olan üçüncü cemre ne zaman düşecek? Baharın tam anlamıyla gelişi hangi tarihte tescillenecek?
1