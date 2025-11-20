İhracat rekoru geldi! Türk çiçekçilik sektörü 137 milyon doları aştı: 80 ülkeye gönderiliyor

4

"En önemli ihracat ürünümüz karanfil ancak son 3-4 yıldır değişik çeşitlerin ihracatına başladık. Bunların da ihracatı her geçen gün artıyor. Özellikle hüsnüyusuf çiçeği, son yıllarda ihracatı artan önemli ürünümüz oldu. Bununla birlikte yeşil dolgu malzemesi olarak kullandığımız yeşillikleri artırmaya başladık. Bunların da ihracatı hızlı bir şekilde artıyor. 5-6 yıl önce karanfil dışında alternatif ürün yokken şu anda 10'un üzerinde ciddi ihracat yaptığımız ürünler var."



Yılmaz, ruskus, okaliptus, virgatus, ayçiçeği, gerbera, gypso, lisianthus, kasımpatı gibi çiçek türlerinin de üretimini ve ihracatını artırdıklarını ifade etti.



Üründe çeşitliliğin artmasının ihracatı da olumlu yönde etkilediğine işaret eden Yılmaz, karanfil dışında başka ürün talep eden alıcının istediğini rahatlıkla bulabildiğini kaydetti.