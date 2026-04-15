Iğdır'da gece yarısı bahçelere akın ettiler! Asırlık yöntemle nöbet başladı

15.04.2026 - 10:03Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Özkan AYDIN/IĞDIR, (DHA)

Iğdır'da hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte üreticiler, çiçek açan kayısı ağaçlarını korumak için bahçelere koştu. Üretici çiçek açan kayısı ağaçlarını don vurmasın diye binlerce saman balyası aynı anda ateşe verdi.

'Doğu'nun Çukurovası' olarak bilinen, bölgenin sebze ve meyve üreticisi Iğdır'da, Meteoroloji 16'ncı Bölge Müdürlüğü, zirai don uyarısında bulundu. Hafta sonu yaşanan kar yağışı sonrası hava sıcaklığı sıfırın altına düşerken; çiftçiler, çiçek açan kayısı ağaçlarını korumak için asırlardır yaptıkları 'dumanlama' sistemini uygulamaya başladı.

Üreticiler, özellikle sıcaklığın düştüğü 02.00 ile 05.00 saatleri arasında, kayısı bahçelerine yerleştirdikleri saman balyalarını yakıyor. Üreticiler, bu yöntemle hava sıcaklığını birkaç derece artırarak donun çiçek ve çağlalara zarar vermesini önlemeyi amaçlıyor.

Üreticilerden Töbet Turan, "Saat 02.00 sularında bahçelerimize geliyoruz. Dedelerimizin, babalarımızın yaptığı gibi dumanlama sistemiyle meyvelerimizi dondan kurtarmaya çalışıyoruz. Samanları yakmaya başladık, inşallah ürünlerimizi koruyacağız" dedi.

Kasımcan köyünde üretim yapan Arslan Turan ise yöntemin geçmişten bugüne kullanıldığını vurgulayarak, "Sabahın 02.00 ile 05.00 saatleri arasında tütsüleme yaparak donun etkisini azaltmaya çalışıyoruz. Bu yöntem büyüklerimizden bize miras kaldı. İnşallah biz de faydasını görürüz" diye konuştu.

