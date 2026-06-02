Iğdır’da aylardır beklenen an geldi: Büyükbaş hayvanlar meralara çıktı, Kartpostallık görüntüler havadan kaydedildi!
02.06.2026 - 15:20Güncellenme Tarihi:
Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde, havaların mevsim normallerine göre geç ısınması nedeniyle bu yıl meralara gecikmeli olarak çıkarılan büyükbaş hayvanlar, yüksek rakımlı bölgelerde doğayla bütünleşerek büyüleyici görüntüler oluşturdu. Yeşilin her tonuna bürünen geniş otlaklarda yayılan dev sürüler ve canlanan tabiat, dron kameralarıyla havadan görüntülendi.
Iğdır'ın Tuzluca ilçesi yüksek rakımlı bölgelerde yayılan büyükbaş hayvanlar, doğayla bütünleşen görüntüler oluşturdu.
Havaların mevsim normallerine göre geç ısınması ve meraların geç yeşermesi nedeniyle büyükbaş hayvanlar bu yıl meralara daha geç çıkarıldı.
İlçenin yüksek rakımlı bölgelerinde yeşeren meralara bırakılan büyükbaş hayvanlar, doğal yaşamın canlanmasıyla birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Geniş otlaklarda otlayan hayvanlar ve çevredeki doğal manzara dronla havadan görüntülendi.
Doğayla iç içe görüntüler, Tuzluca'nın yüksek kesimlerinde yaz mevsiminin etkilerinin hissedilmeye başladığını gözler önüne serdi.