Iğdır Tuzluca'da facianın eşiğinden dönüldü! Yoğun kar yağışı nedeniyle çatı çöktü
10.03.2026 - 21:14Güncellenme Tarihi:
Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı Arslanlı köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle bir ahır çöktü. Olaydan yaklaşık bir saat önce hayvanların dışarı çıkarılması muhtemel bir faciayı önledi.
Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı Arslanlı köyünde Sulhettin Aktaşlı’ya ait ahır, dün akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü.
Edinilen bilgilere göre, karın ağırlığına dayanamayan ahır bir süre sonra tamamen çökerken, ahırda bulunan hayvanların yaklaşık bir saat önce dışarı çıkarılmış olması muhtemel bir facianın önüne geçti.
Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ahırda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
