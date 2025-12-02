Iğdır alarm veriyor! Kirlilik her üç ölümden birini tetikliyor! Nükleer santral ise tehlikeyi katlıyor

4

Astım hastaları en büyük sıkıntısını çeken astım hastaları. Benim evimde astım hastası var ondan biliyorum. Hava kirliliği fazla olduğu için hastamızı dışarıya çıkaramıyoruz" dedi. Hava kirliliğinden dolayı sürekli maske ile dışarıya çıktığını söyleyen Mehmet Emin Öner ise; "Türkiye'de 81 il içinde en kötü hava şartları olan ildir, Iğdır. Ben tek değil bütün vatandaş bundan mustariptir. Yetkililere de sesleniyoruz. Alt yapı çalışması var uzun sürdü. Buna çözüm olarak toz çıkmasın diye bir sulama da yapılabilir. Yani asfalt yapılmıyorsa bile yani maddi güç yetmiyorsa eğer bir sulama yapılsın" dedi. Yetkililere seslenen Öner; "İnşallah iyi olur yani. Temennimiz iyi olmasını istiyoruz. Ama herkes görevine dikkat etsin. Onlar da bizim gibi bu havayı suluyor. Onlar için de zararlı" dedi.