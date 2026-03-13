İftar sofralarının yeni gözdesi! Faydaları saymakla bitmiyor: Tadan lezzetine bayılıyor
Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde kadın kooperatifinin hazırladığı ısırgan otlu tarhana çorbası, iftar sofralarının yeni gözdesi oldu. Vitamin ve şifa deposu olarak bilinen çorbayı tadanlar lezzetine bayılıyor.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 7 kadının kurduğu Nefsi Göl Kadın Girişim ve İşletme Kooperatifi'nde yapılan ve iftar vakti servis edilen ısırgan otlu tarhana çorbasını tadanlar lezzetine bayılıyor.
Kooperatif Başkanı Yaşariye Akkaya, Gölpazarı'nı tanıtmak amaçlı, kooperatifi kurduklarını söyledi. Gölpazarı kadınları adına bir şeyler yapmaya çalıştıklarını ve çeşitli ağız tatları denediklerini anlatan Yaşariye Akkaya, "Burada bugün ısırgan otlu tarhana tarifini verdik. Bunu ilk olarak şöyle diyeyim; tarhana çorbası çok faydalıydı, ama biz bunun yanına bir de ısırgan otunu ekledik. Buradaki amacımız da bizim bu yörede ısırgan otunu çok fazla tüketiyoruz ama çocuklara tabii ki bunu yediremiyoruz.
Bunun yemeğini de yoğurtlu yapıyoruz, böreklerimizde bile kullanıyoruz. Ama çocuklarımıza bunları yediremediğimiz için 'Acaba nasıl yediririz' diye bayanlar arasında düşünürken böyle bir yönteme başvurduk. Acaba nasıl olur diye deneme yanılma yöntemi ile gerçekten çok güzel oldu. Bu sayede de tadını hiç değiştirmediği için çocuklarımıza çok kolay yedirebildik. Tarhana çorbasını zaten bu yörelerde çok fazla kullanıyoruz, daha çok kış aylarında fazla tüketiyoruz. Faydalarını saymayacağımız kadar fazla olduğunu zaten biliyoruz. Yanına bir de ısırgan otunu eklediğimizde bol bol vitamin deposu, şifa kaynağı durumuna geliyor" dedi.
Nefsi Göl Kadın Girişim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Yaşariye Akkaya, açıklamasının devamında, "Isırgan otunun kemik gelişiminde çok faydası var, bağışıklık sistemine birebir, toksin atılmasına da çok faydası var, kan dolaşımını düzenliyor, sindirim sistemimize faydaları var. Ayrıca kanser hastaları bile bunu belirli dönemlerde tükettiğinde yararlarını çok iyi görüyor, tanıdığımız hastalarımız ile var. Bunu bir yaş üstü çocuklarımıza bile yedirebiliyoruz. Yani hiçbir olumsuz yan etkisi yoktur" dedi.