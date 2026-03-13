İftar sofralarının yeni gözdesi! Faydaları saymakla bitmiyor: Tadan lezzetine bayılıyor

3

Bunun yemeğini de yoğurtlu yapıyoruz, böreklerimizde bile kullanıyoruz. Ama çocuklarımıza bunları yediremediğimiz için 'Acaba nasıl yediririz' diye bayanlar arasında düşünürken böyle bir yönteme başvurduk. Acaba nasıl olur diye deneme yanılma yöntemi ile gerçekten çok güzel oldu. Bu sayede de tadını hiç değiştirmediği için çocuklarımıza çok kolay yedirebildik. Tarhana çorbasını zaten bu yörelerde çok fazla kullanıyoruz, daha çok kış aylarında fazla tüketiyoruz. Faydalarını saymayacağımız kadar fazla olduğunu zaten biliyoruz. Yanına bir de ısırgan otunu eklediğimizde bol bol vitamin deposu, şifa kaynağı durumuna geliyor" dedi.