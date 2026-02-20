GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİftar saatinde restorana sahibine silahlı saldırı; olay anı kamerada
HaberlerGündem Haberleri İftar saatinde restorana sahibine silahlı saldırı; olay anı kamerada

İftar saatinde restorana sahibine silahlı saldırı; olay anı kamerada

20.02.2026 - 22:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Çorum'da iftar saatinde kent merkezinde bulunan bir restorana gelen kimliği belirsiz şüpheli işletme sahibi Burhan D.'ye "U.T.'nin selamı var" diyerek tabancayla ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

1

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Dr. İlhan Gürel Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi.

2İftar saatinde restorana sahibine silahlı saldırı; olay anı kamerada

Müşterilerin içeride bulunduğu sırada iş yerine giren şüpheli, iddiaya göre işletme sahibi Burhan D.'ye 'U.T.'nin selamı var' diyerek 5 el ateş etti.

3İftar saatinde restorana sahibine silahlı saldırı; olay anı kamerada

Kurşunlar şans eseri Burhan D.'ye ya da müşterilere isabet etmezken, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

4İftar saatinde restorana sahibine silahlı saldırı; olay anı kamerada

Kamera kaydında, şüphelinin içeri girdikten sonra hedef aldığı Burhan D.'ye doğru silahını ateşlediği ve ardından hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

5İftar saatinde restorana sahibine silahlı saldırı; olay anı kamerada

Olay sırasında müşterilerin panikle kaçıştığı anlar da kamera kaydına yansıdı.

6İftar saatinde restorana sahibine silahlı saldırı; olay anı kamerada

Şüphelinin yakalanması için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.