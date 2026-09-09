İç Anadolu için kritik karar: Kendisi gelmeden tarlaya inildi

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Dolgunyürek, bu yıl dolu nedeniyle kendi tarlalarında bekledikleri verimi alamadıklarını belirterek, "Şu anda Yozgat'ın son nohut hasadını yapmaktayız. Daha önce yarısını yapmıştık. Sezon bittiği için nohutları mecburen yeşil yeşil biçiyoruz. Bu sene bizim nohut verimimiz doludan dolayı düşük oldu. Şu anda istediğimiz verimi alamadık. Ama geçen yıl bu seneye göre verimimiz yüksekti" dedi.