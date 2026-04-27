Hükümdar gelini için yapıldı, şimdi tarihe ışık tutuyor! Yozgat'ın hazinesi bulundu

İlçe sakinlerinden Tahsin Eroğlu, "Türbenin kökeni Selçuklulara kadar dayanır. Burada Selçuklulardan bir beyin kızının yattığı bilinir. Geçerken burada vefat ediyor. Bu türbeye gömülüyor. Burayı bilenler, buradan geçenler, merak edenler yazın bol bol gelirler. İlçenin tarihinin çok eski olduğunun yerleşim yeri olduğunun ispatı bu türbedir. Gelen olursa ilçemiz meşhurdur. Çandır'ımızı ziyaret ederler, misafirperver insanlarız. Buyurup gelsinler. Çandır Selçuklu dilinde benim bildiğim kadarıyla birleştirmek anlamına geliyor. Bu bölgede zamanında Selçuklulara ait uç kalemiz var. Biraz uzak düşüyor. Ama bu bölgede yaygın 6 veya 7 kabile birbirini koruyamadığı için zaman zaman diğer unsurlardan baskın yedikleri için Selçuklu uç kalesi komutanı buraya gelerek aileleri bu mevkiye yani türbenin etrafına toplayarak ve isim olarak Çandır vererek buranın kurulmasına yardımcı olmuştur" dedi.