Hobi olarak başladılar, kazanç kapısına dönüştü! 20 kadın ele ele verip ortak kurdu

El sanatları eğitmeni Elif Küçükkaya, eşinin görevi gereği uzun süre il dışında yaşadıktan sonra döndüğü Erzurum'da, Halk Eğitim Merkezi'nde kurs açtı. Kursa katılan kadınlara başta rölyef, takı tasarımı, filografi gibi sanatları öğreten Küçükkaya, Erzurum'da el sanatları alanında kooperatif olmadığını görünce harekete geçti. Kursiyerlerinin de destek verdiği Küçükkaya, yaklaşık 1,5 ay önce Kadim Eller Erzurum Kadın Kooperatifi'ni kurdu. Kurs verdiği 20 kadının da ortak olduğu kooperatifte, kadın emeği kültürel mirasla buluşuyor. Erzurum fotoğraflarını rölyefe dönüştüren, filografi eserleri hazırlayan kadınlar, tarihi eserlerin fotoğrafları ile çeşitli magnetler de hazırlıyor. Palandöken ilçesindeki Kültür ve Turizm Müdürlüğü binasının bir bölümde faaliyetlerini sürdüren kadınlar, sipariş üzerine yaptıkları işlerle hem vakit geçiriyor hem de ekonomik kazanç sağlıyor.