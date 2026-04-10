Hobi olarak başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor! Sosyal medyada paylaşınca hayatı değişti

Genç girişimci Aslan, "Aslında bu bir hevesle başladı. Halk Eğitim Merkezi kurslarında Hande hocamdan hevesle öğrendim. Öğrenip başladığım bir çantaydı. Çevremdekilere, aileme; ailemdekilere yaptım ve bayağı bir rağbet gördü. Herkes beğendi. Zeliha hocam, işletme hocam ve üniversitedeki hocamın tavsiyesi üzerine "Neden bunu bir ticarete dönüştürmeyeyim" diye konuştuk. Şimdi bir sosyal medya hesabı açıp yaptığım el emeği ürünleri oradan paylaşmaya, çantalarımı satmaya karar verdik. Bu süreçte hem gelir elde etmeye hem de üniversite harçlığımı çıkarmaya çalışıyorum. Aileme yük olmadan eğitim hayatımı sürdürmeye karar verdim. Şu anlık süreç bu şekilde, adım adım ilerliyoruz. Amacım markamı dünya çapında tanıtmak ve sadece çantayla sınırlı kalmayıp her türlü ürünü üreterek belli bir seviyeye gelebilmek. Bu alanda en büyük destekçilerim; kadınlar, ailem, öğretmenlerim ve arkadaşlarım. Hepsi bu konuda bana çok büyük destek sağlıyor" dedi.