Hisarcık'ta tarım tehlikede! 60 yıllık kanallar çöktü: Çiftçi suya hasret kaldı!

29.04.2026 - 10:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kütahya’nın bereketli toprakları Hisarcık’ta, tarımsal üretimin can damarı olan sulama sistemi can çekişiyor. 60 yıllık emektar kanallar, bakımsızlık ve yıpranma nedeniyle modern tarımın gerisinde kalarak üreticiyi çaresiz bırakmış durumda.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde yaklaşık 60 yıl önce inşa edilen sulama kanalları, yıllardır bakım yapılmaması nedeniyle adeta kullanılamaz hale geldi.

İlçede uzun yıllar önce yapılan ve zamanla yıpranan sulama kanallarının, yer yer kırılarak kanal özelliğini kaybettiği ve toprak arıklara dönüştüğü belirtiliyor.

Çiftçiler, daha önce İl Özel İdaresi tarafından kanalların bir kısmının yenilendiğini, ancak sulama faaliyetlerinin yoğun olduğu Kaymakçı mevkii ile Ova bölgesindeki kanalların ihmal edildiğini ifade etti.

Bölgede yüzlerce dekar tarım arazisinin bu kanallardan faydalandığını vurgulayan üreticiler, mevcut durumun ciddi su kaybına yol açtığını dile getirdi. Çiftçiler, "Kanalların beton kısımları kırılmış, su dağıtım kapakları sökülmüş durumda. Bu nedenle kanala verilen suyun önemli bir bölümü tarlalara ulaşmadan kayboluyor. Bu da hem su hem zaman kaybına neden oluyor" dedi.

Yıllardır bakım yapılmadığını belirten üreticiler, yetkililere çağrıda bulunarak, "Kanallar ya tamamen yenilenmeli ya da kapsamlı bir onarımdan geçirilmeli" ifadelerini kullandı.