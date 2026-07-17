Hiç paraları yoktu! Devlet desteğiyle kurdular, şimdi siparişlere yetişemiyorlar

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Fatma Duman ise annesinin TKDK'nın desteğini duymasının ardından projeyi hazırladıklarını belirterek, "35 yaşlarımda biz bu işe başladık. Restoran ve fırın olarak ikisi bir arada. TKDK desteğiyle yaptık. Annem TKDK'nın desteği olduğunu duymuş. Sonra da biz de bir iş yapalım diye geldi, fikrini paylaştı. Sonra da gittik, TKDK'ya proje hazırladık. Projemiz onaylandı. İnşaat aşamasına başladık. İnşaat aşamasında çok zorlandık. 2014'ün Kasım, Aralık aylarıydı. İnşaat bayağı yoğundu. Annemle birbirimize sarılıp ağladığımız günler oldu. Ama yine de başardık, hallettik. Kahvaltı ile başladık. Şu anda tabldot yemek hizmeti de veriyoruz. Esnaflara, sanayideki arkadaşlara yemek gönderiyoruz. Buraya gelen müşterilerimize hizmet veriyoruz. Köy ekmeği yapıyoruz. Takdir eden çok oluyor. Başardığımıza inanmayanlar, ‘helal olsun, başardınız, beklemiyorduk' deyip tebrik edenler var. Elimizin erdiğince ilerletmeyi de düşünüyoruz" dedi.Restoranı ziyaret eden Abdullah Yılmaz ise işletmenin anne kız tarafından işletilmesinden memnun olduğunu kaydederek, "Bu restoranı bir anne kız işletiyor. Buradan Kastamonu'ya ekmek yolluyorlar. Oradaki insanlar da memnun. Buranın ekmeği sade, katkı maddesi yoktur. Ekmeği kendileri üretiyorlar. Ekşi maya ile yapıyorlar, katkısız, harici bir maya kullanmıyorlar" diye konuştu.