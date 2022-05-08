Herkes Mostafa Mohamed zannetti ama... Torrent'e büyük tepki! 'Genç yıldızın turşusunu kurdun'

Süper Lig'de bir iddiası bulunmayan ve başkanlık seçimi ile gündemi bir hayli karışık olan sarı-kırmızılılarda, Morutan'ın kadroda düşünülmemesi taraftarları kızdırdı. Birçok Galatasaraylı sosyal medyada Domenec Torrent'e ateş püskürdü. İşte Olimpiu Morutan hakkında yöneltilen tepkilerden birkaçı: