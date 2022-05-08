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GalatasarayHerkes Mostafa Mohamed zannetti ama... Torrent'e büyük tepki! 'Genç yıldızın turşusunu kurdun'
HaberlerGalatasaray Haberleri Herkes Mostafa Mohamed zannetti ama... Torrent'e büyük tepki! 'Genç yıldızın turşusunu kurdun'
• 08 Mayıs 2022 - 08:42 • Son Güncelleme:

Herkes Mostafa Mohamed zannetti ama... Torrent'e büyük tepki! 'Genç yıldızın turşusunu kurdun'

Dün akşam yerini Gomis'e bıraktıktan sonra yedek kulübesini tekmeleyen ve Torrent'e büyük tepki gösteren Mostafa Mohamed dikkatlerden kaçmazken, İspanyol teknik adamın bazı genç yetenekleri görmezden gelmesi Galatasaraylı taraftarların sabrını taşırdı.

• 08 Mayıs 2022 - 08:42 • Son Güncelleme:
1Herkes Mostafa Mohamed zannetti ama... Torrente büyük tepki Genç yıldızın turşusunu kurdun
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Olimpiu Morutan'ın Medipol Başakşehir karşısında forma şansı bulamaması Galatasaraylıları çileden çıkardı. Sarı-kırmızılı taraftarlar teknik direktör Domenec Torrent'e ateş püskürdü.

2Herkes Mostafa Mohamed zannetti ama... Torrente büyük tepki Genç yıldızın turşusunu kurdun

Fatih Terim'in isteği üzerine sezon başında Galatasaray'a transfer olan Rumen oyuncu sezon boyuncu bir türlü istenilen performansı gösteremedi. Yer yer parlamalar yapsa da forma şansı bulmakta zorlanan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Domenec Torrent'in takımın başına geçmesi ile iyice parçalı formasından uzaklaştı.

3Herkes Mostafa Mohamed zannetti ama... Torrente büyük tepki Genç yıldızın turşusunu kurdun

Süper Lig'de bir iddiası bulunmayan ve başkanlık seçimi ile gündemi bir hayli karışık olan sarı-kırmızılılarda, Morutan'ın kadroda düşünülmemesi taraftarları kızdırdı. Birçok Galatasaraylı sosyal medyada Domenec Torrent'e ateş püskürdü. İşte Olimpiu Morutan hakkında yöneltilen tepkilerden birkaçı:

4Herkes Mostafa Mohamed zannetti ama... Torrente büyük tepki Genç yıldızın turşusunu kurdun
5Herkes Mostafa Mohamed zannetti ama... Torrente büyük tepki Genç yıldızın turşusunu kurdun
6Herkes Mostafa Mohamed zannetti ama... Torrente büyük tepki Genç yıldızın turşusunu kurdun
7Herkes Mostafa Mohamed zannetti ama... Torrente büyük tepki Genç yıldızın turşusunu kurdun
8Herkes Mostafa Mohamed zannetti ama... Torrente büyük tepki Genç yıldızın turşusunu kurdun
9Herkes Mostafa Mohamed zannetti ama... Torrente büyük tepki Genç yıldızın turşusunu kurdun
10Herkes Mostafa Mohamed zannetti ama... Torrente büyük tepki Genç yıldızın turşusunu kurdun
11Herkes Mostafa Mohamed zannetti ama... Torrente büyük tepki Genç yıldızın turşusunu kurdun

 

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