• 08 Mayıs 2022 - 08:42 • Son Güncelleme:
Herkes Mostafa Mohamed zannetti ama... Torrent'e büyük tepki! 'Genç yıldızın turşusunu kurdun'
Dün akşam yerini Gomis'e bıraktıktan sonra yedek kulübesini tekmeleyen ve Torrent'e büyük tepki gösteren Mostafa Mohamed dikkatlerden kaçmazken, İspanyol teknik adamın bazı genç yetenekleri görmezden gelmesi Galatasaraylı taraftarların sabrını taşırdı.
• 08 Mayıs 2022 - 08:42 • Son Güncelleme:
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Fatih Terim'in isteği üzerine sezon başında Galatasaray'a transfer olan Rumen oyuncu sezon boyuncu bir türlü istenilen performansı gösteremedi. Yer yer parlamalar yapsa da forma şansı bulmakta zorlanan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Domenec Torrent'in takımın başına geçmesi ile iyice parçalı formasından uzaklaştı.
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