GündemHerkes Kapadokya sanıyor, gerçeği öğrenenler inanamıyor! Turistler akın edince trend oldu
HaberlerGündem Haberleri Herkes Kapadokya sanıyor, gerçeği öğrenenler inanamıyor! Turistler akın edince trend oldu

Herkes Kapadokya sanıyor, gerçeği öğrenenler inanamıyor! Turistler akın edince trend oldu

19.04.2026 - 08:16Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Nevşehir Kapadokya'da bulunan Peri Bacaları'na yeni rakip geldi. Kapadokya'yı andıran görüntüsüyle dikkat çeken doğal oluşum yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Bölgenin tanıtımının artmasıyla birlikte ziyaretçi sayısının da her geçen gün yükselmesi bekleniyor.

1Herkes Kapadokya sanıyor, gerçeği öğrenenler inanamıyor! Turistler akın edince trend oldu

Kızılcahamam ilçesine bağlı Abacı Mahallesi sınırlarında yer alan Abacı Peribacaları, rüzgar ve su erozyonunun binlerce yıl süren etkisiyle oluştuğu biliniyor. Bölge, kendine özgü jeolojik yapısıyla görenleri hayran bırakırken, özellikle bahar aylarında artan ziyaretçi sayısıyla dikkat çekiyor.

2Herkes Kapadokya sanıyor, gerçeği öğrenenler inanamıyor! Turistler akın edince trend oldu

Kapadokya'daki peribacalarına benzerliğiyle öne çıkan Abacı Peribacaları, henüz çok fazla bilinmese de son yıllarda doğa tutkunlarının ve fotoğraf meraklılarının uğrak noktalarından biri haline geldi.

3Herkes Kapadokya sanıyor, gerçeği öğrenenler inanamıyor! Turistler akın edince trend oldu

Yerli ve yabancı turistler, bölgenin eşsiz manzarasında fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştiriyor. Özellikle gün doğumu ve gün batımında farklı renk tonlarına bürünen Abacı Peribacaları, görsel şölen sunuyor.

4Herkes Kapadokya sanıyor, gerçeği öğrenenler inanamıyor! Turistler akın edince trend oldu

Kızılcahamam Belediyesi yetkilileri, bölgenin turizme kazandırılması adına çalışmaların sürdüğünü belirtirken, Abacı Peribacaları'nın Ankara'nın önemli doğal değerlerinden biri olacağını ifade ediyor. Bölgenin tanıtımının artmasıyla birlikte ziyaretçi sayısının da her geçen gün yükselmesi bekleniyor.