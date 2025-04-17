Herkes bıraktı bir tek o kaldı! Bu yüzden Sibirya'ya bile gitti
Siirt'in tarihi dokusuyla bütünleşmiş bir hayat hikâyesi: 75 yaşındaki Mehmet Kireç, tam yarım asırdır antika kilim ticaretiyle uğraşıyor. Gençliğinde başladığı bu meslek sayesinde hem kültürel mirasa sahip çıktı hem de 11 çocuğunu büyük bir özveriyle büyütmeyi başardı. Siirt’in dar sokaklarında, taş yapılar arasında yer alan mütevazı dükkânında, Mehmet Kireç sabahın erken saatlerinde işinin başında oluyor. El emeği göz nuru kilimlerin her biri, onun için sadece bir ticaret malı değil; geçmişle bugün arasında bir köprü, bir kültür hazinesi. Anadolu'nun dört bir yanından topladığı antika kilimleri hem koruyor hem de meraklılarına ulaştırıyor.
AA
• 17 Nisan 2025 - 16:00 • Son Güncelleme:
AA
• 17 Nisan 2025 - 16:00 • Son Güncelleme: