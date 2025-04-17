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Herkes bıraktı bir tek o kaldı! Bu yüzden Sibirya'ya bile gitti

Siirt'in tarihi dokusuyla bütünleşmiş bir hayat hikâyesi: 75 yaşındaki Mehmet Kireç, tam yarım asırdır antika kilim ticaretiyle uğraşıyor. Gençliğinde başladığı bu meslek sayesinde hem kültürel mirasa sahip çıktı hem de 11 çocuğunu büyük bir özveriyle büyütmeyi başardı. Siirt’in dar sokaklarında, taş yapılar arasında yer alan mütevazı dükkânında, Mehmet Kireç sabahın erken saatlerinde işinin başında oluyor. El emeği göz nuru kilimlerin her biri, onun için sadece bir ticaret malı değil; geçmişle bugün arasında bir köprü, bir kültür hazinesi. Anadolu'nun dört bir yanından topladığı antika kilimleri hem koruyor hem de meraklılarına ulaştırıyor.

AA
• 17 Nisan 2025 - 16:00 • Son Güncelleme:
AA
• 17 Nisan 2025 - 16:00 • Son Güncelleme:
1Herkes bıraktı bir tek o kaldı Bu yüzden Sibiryaya bile gitti

Siirt'te yaşayan Kireç, halı ticareti yapan babasıyla birçok ili gezdikten sonra 25 yaşından sonra kilim işiyle uğraşmaya başladı.

2Herkes bıraktı bir tek o kaldı Bu yüzden Sibiryaya bile gitti

Kentte tarihi Helvacılar Çarşısı'ndaki iş yerinde 50 yıldır Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinden topladığı "antika kilimler"in satışını yapan Kireç, bu sayede 11 çocuk büyüttü.

3Herkes bıraktı bir tek o kaldı Bu yüzden Sibiryaya bile gitti

Tarihi çarşıda yıllara meydan okuyan iş yerinde 50 ila 170 yıllık geçmişe sahip kilimleri sergileyen Kireç, severek yaptığı mesleğine devam ediyor.

4Herkes bıraktı bir tek o kaldı Bu yüzden Sibiryaya bile gitti

Mehmet Kireç, AA muhabirine, yaşının ilerlemesine rağmen çok sevdiği mesleğinden kopamadığını ve günün erken saatlerinden itibaren soluğu kilimlerin arasında aldığını söyledi.

5Herkes bıraktı bir tek o kaldı Bu yüzden Sibiryaya bile gitti

Babasından öğrendiği mesleği daha da geliştirdiğini ve antika kilimlerle ilgilenen birçok kişiyle tanıştığını kaydeden Kireç, 50 yıldır sürdürdüğü mesleği sayesinde birçok ülke ve ili gezdiğini belirtti.

6Herkes bıraktı bir tek o kaldı Bu yüzden Sibiryaya bile gitti

Farklı desenlere sahip her bir kilimin zamanın izini taşıdığını ifade eden Kireç, "Bende kilimlere karşı farklı bir sevgi var. Uzun yıllar Marmaris, Fethiye, Bodrum, Kuşadası, Kapadokya gibi turistik yerlere de mal dağıttım." dedi.

7Herkes bıraktı bir tek o kaldı Bu yüzden Sibiryaya bile gitti

Bu meslekle geçimini sağladığını ve 11 çocuk büyüttüğünü dile getiren Kireç, bundan dolayı mesleğin kendisi için ayrı öneme sahip olduğunu anlattı.

8Herkes bıraktı bir tek o kaldı Bu yüzden Sibiryaya bile gitti

Türkiye'nin birçok şehrine gittiğini belirten Kireç, şöyle konuştu: "Mesleği öğrendikçe herkesin eski kilimleri istediğini gördüm. Artık ben de bunun için Irak, Suriye, Rusya, Sibirya, Özbekistan, Kazakistan, Afganistan'a kadar gittim.

9Herkes bıraktı bir tek o kaldı Bu yüzden Sibiryaya bile gitti

Karabağ ve Avrupa'nın bir kısmında da bulundum. Kilim peşinde Sibirya'ya kadar uzanan bir yolculuğum oldu. Orada 3 gün kaldım. İş yerimde 170 yıllık Karabağ kiliminden 12 metrekarelik İran kilimlerine kadar farklı kültürleri yansıtan yüzlerce kilim var."

10Herkes bıraktı bir tek o kaldı Bu yüzden Sibiryaya bile gitti

Kilimlerin değişik fiyatlara alıcı bulduğunu ifade eden Kireç, bazılarının 100 bin lira değerine ulaştığını söyledi.

11Herkes bıraktı bir tek o kaldı Bu yüzden Sibiryaya bile gitti

Ömrünün sonuna kadar bu mesleği icra etmeye devam edeceğini anlatan Kireç, şunları kaydetti:"İş yerime gelen eski kilimleri alıyorum artık internet üzerinden talep edenlere gönderiyorum. Bu işle uğraşanların çoğu bu mesleği bıraktı ama ben 50 yıldır sürdürüyorum çünkü ekmeğimi bundan kazanıyorum.

12Herkes bıraktı bir tek o kaldı Bu yüzden Sibiryaya bile gitti

Mesleğimi iki kardeşime de aktardım fakat çocuklarım başka mesleklerle uğraşıyor. Gittiğim her yerde farklı anılar biriktirdim. İş yerimdeki ürünlere bakınca huzur buluyorum. Bu antika kilimler artık yerleri değil duvarları süslüyor."