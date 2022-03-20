Her gittiği yerde istenmeyen adam ilan edilmişti! Süleyman Hurma aldı Volkan Demirel parlattı

İtalyan eldiven, "İzlanda'da mı oynamak için sözleşme imzaladım, yoksa Türkiye'de mi? İşin şaka boyutu, bu sene gerçekten soğuk yaşadığımız maçlar oldu. Bundan önceki kadar soğuk değildi, bundan önceki maçta daha çok üşümüştük. Çok iyi ve önemli bir galibiyet oldu. Milli maçlar öncesinde böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Tatile çıkıp, yine en iyisiyle geri dönmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.