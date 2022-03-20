Her gittiği yerde istenmeyen adam ilan edilmişti! Süleyman Hurma aldı Volkan Demirel parlattı
FC Nordsjaelland'dan B.Dortmund'a, oradan Celta Vigo, Galatasaray ve Olympiakos'a transfer olmasına rağmen gittiği takımlarda bir türlü dikiş tutturamayan Emre Mor'un Fatih Karagümrük'te kendine gelmesi yıldız futbolcuya milli takım kapılarını açtı.
Süper Lig'de sahasında Yukatel Kayserispor'u mağlup eden VavaCars Fatih Karagümrük'te Emiliano Viviano, karşılaşması sonrası konuştu.
İtalyan eldiven, "İzlanda'da mı oynamak için sözleşme imzaladım, yoksa Türkiye'de mi? İşin şaka boyutu, bu sene gerçekten soğuk yaşadığımız maçlar oldu. Bundan önceki kadar soğuk değildi, bundan önceki maçta daha çok üşümüştük. Çok iyi ve önemli bir galibiyet oldu. Milli maçlar öncesinde böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Tatile çıkıp, yine en iyisiyle geri dönmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.
Volkan Demirel'in başında bulunduğu Karagümrük, 43 puanla 9. sırada yer alıyor. Karagümrük, gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Emre Mor, Volkan Demirel'in başında olduğu Fatih Karagümrük'te büyük bir çıkışa imza attı. Disiplinsiz davranışları nedeniyle kendisinden bekleneni bir türlü veremeyen Emre Mor, şimdilerde adeta şov yapıyor.
Emre Mor, Galatasaray 'da Fatih Terim ile, Borussia Dortmund'da ise Thomas Tuchel ile bu çıkışı yakalama fırsatı bulamamıştı. Volkan Demirel ile adeta yeniden doğan Emre Mor, 4 yıl sonra bir lig maçında gol sevinci yaşamıştı.