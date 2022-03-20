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Fatih Karagümrük SporHer gittiği yerde istenmeyen adam ilan edilmişti! Süleyman Hurma aldı Volkan Demirel parlattı
HaberlerFatih Karagümrük Spor Haberleri Her gittiği yerde istenmeyen adam ilan edilmişti! Süleyman Hurma aldı Volkan Demirel parlattı
• 20 Mart 2022 - 11:29 • Son Güncelleme:

Her gittiği yerde istenmeyen adam ilan edilmişti! Süleyman Hurma aldı Volkan Demirel parlattı

FC Nordsjaelland'dan B.Dortmund'a, oradan Celta Vigo, Galatasaray ve Olympiakos'a transfer olmasına rağmen gittiği takımlarda bir türlü dikiş tutturamayan Emre Mor'un Fatih Karagümrük'te kendine gelmesi yıldız futbolcuya milli takım kapılarını açtı.

• 20 Mart 2022 - 11:29 • Son Güncelleme:
1Her gittiği yerde istenmeyen adam ilan edilmişti Süleyman Hurma aldı Volkan Demirel parlattı
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Süper Lig'de sahasında Yukatel Kayserispor'u mağlup eden VavaCars Fatih Karagümrük'te Emiliano Viviano, karşılaşması sonrası konuştu.

2Her gittiği yerde istenmeyen adam ilan edilmişti Süleyman Hurma aldı Volkan Demirel parlattı

İtalyan eldiven, "İzlanda'da mı oynamak için sözleşme imzaladım, yoksa Türkiye'de mi? İşin şaka boyutu, bu sene gerçekten soğuk yaşadığımız maçlar oldu. Bundan önceki kadar soğuk değildi, bundan önceki maçta daha çok üşümüştük. Çok iyi ve önemli bir galibiyet oldu. Milli maçlar öncesinde böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Tatile çıkıp, yine en iyisiyle geri dönmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

3Her gittiği yerde istenmeyen adam ilan edilmişti Süleyman Hurma aldı Volkan Demirel parlattı

Öte yandan Karagümrük'ün tecrübeli futbolcusu Jimmy Durmaz ise, şu anda Türkiye'nin ülkesi İsveç'ten daha soğuk olduğunu belirterek, "Çok iyi bir maç oynadık. Hava gerçekten çok soğuk. Sanki İsveç'e gittim, oynadım. Hedefimizde 3 puan vardı ve aldık, devam ediyoruz." diye konuştu.

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Volkan Demirel'in başında bulunduğu Karagümrük, 43 puanla 9. sırada yer alıyor. Karagümrük, gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

5Her gittiği yerde istenmeyen adam ilan edilmişti Süleyman Hurma aldı Volkan Demirel parlattı

Emre Mor, Volkan Demirel'in başında olduğu Fatih Karagümrük'te büyük bir çıkışa imza attı. Disiplinsiz davranışları nedeniyle kendisinden bekleneni bir türlü veremeyen Emre Mor, şimdilerde adeta şov yapıyor.

6Her gittiği yerde istenmeyen adam ilan edilmişti Süleyman Hurma aldı Volkan Demirel parlattı

Emre Mor, Galatasaray 'da Fatih Terim ile, Borussia Dortmund'da ise Thomas Tuchel ile bu çıkışı yakalama fırsatı bulamamıştı. Volkan Demirel ile adeta yeniden doğan Emre Mor, 4 yıl sonra bir lig maçında gol sevinci yaşamıştı.

7Her gittiği yerde istenmeyen adam ilan edilmişti Süleyman Hurma aldı Volkan Demirel parlattı

Bununla da kalmayan Emre Mor, cumartesi gecesi Kayserispor'a karşı hat-trick yaparak toplam gol sayısını 5'e çıkardı.

8Her gittiği yerde istenmeyen adam ilan edilmişti Süleyman Hurma aldı Volkan Demirel parlattı

Daha önce bir sezonda en fazla 2 gol atan Emre Mor, sezon rekorunu tek maçta kırmayı da başardı.

9Her gittiği yerde istenmeyen adam ilan edilmişti Süleyman Hurma aldı Volkan Demirel parlattı

2016'da daha 18 yaşındayken Nordsjaelland altyapısından Dortmund'a transfer olarak dikkatleri üzerine çeken Emre, Alman disipline ayak uyduramayınca Celta Vigo'nun yolunu tutmuştu.

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İspanya'da da kadro dışı kalınca da kendisini milli takıma kazandıran Fatih Terim'in çalıştırdığı G.Saray'da yarım dönem yer aldı. Ama yokları oynayınca sezonu Olympiakos'ta tamamlamıştı.

11Her gittiği yerde istenmeyen adam ilan edilmişti Süleyman Hurma aldı Volkan Demirel parlattı

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