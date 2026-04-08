Her geleni uçak sanıyor! Trabzon'da dinlenme tesisinde keşfedildi
Trabzon'un Of ilçesinde bir çay fabrikasına ait dinlenme tesisinde çalışan Coşkun Çınar, tesise gelen tur otobüsleri ve minibüsleri adeta uçak yönlendirme görevlisi gibi karşılıyor. 60 yaşındaki Coşkun Çınar'ın uçağın inişten sonra park alanına güvenli bir şekilde yanaşması için el işaretleriyle yönlendirme yapan tıpkı bir yer kılavuzu (marshaller) gibi yaptığı hareketler ortaya renkli görüntüler çıkarıyor.
Çalıştığı çay fabrikasında misafirleri karşılayarak çay ikram ettiklerini belirten 60 yaşındaki Coşkun Çınar, Türkiye'nin dört bir yanından gelen otobüsleri farklı bir yöntemle karşıladığını söyledi. Çınar, "Burası turizme açık olan bir çay fabrikası. Buradan geçen misafirlerimizi karşılıyoruz ve çay ikram ediyoruz. Otobüsler geleceği zaman haberimiz oluyor. Otobüsleri karşılarken yanaştırmak amaçlı hareketler yapıyorum. Sağa ve sola doğru, aynı uçak yönlendirir gibi yanaşması için hareketler sergiliyorum. Bu da otobüs içindeki yolcuların ilgisini çekiyor" dedi.
Yaptığı hareketlerin sosyal medyada büyük ilgi gördüğünü ifade eden Çınar, "Görüntülerim sosyal medyada popüler olmaya başladı. Bazen bakıyorum havalimanında uçak indirir gibi hareketler yapıyorlar, ben de ‘acaba ben de böyle yapsam olur mu' diye düşündüm. Baktım ki oluyor. İlgi de çekti. Kendimi havalimanında çalışıyormuş gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.
Unutamadığı bir anısını da paylaşan Çınar, "Bir gün yine otobüs geliyor, ben de hareketlerimi yapıyorum. Otobüs öyle bir süratle geliyordu ki dedim herhalde altında kalacağım. Bana vuracak şekilde geliyordu, kendimi zor kurtarmıştım. Bazen uçak pistten çıkar ya, otobüs de o şekilde pistten çıkarmış gibi geldi, canımı zor kurtardım. Sezon açıldığı zaman ortalama 2 bin ile 3 bin kişi arası turist buraya uğruyor. İşimi yaparken kesinlikle yorulmuyorum. Yorgunluğum da tatlı bir yorgunluk oluyor" diye konuştu.