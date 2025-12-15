Henüz herkesin bildiği bir yer değil! Gezginlerin en uğrak yerlerinden biri olacak

6

Görüntüleri kaydeden Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Temsilcisi ve Doğa Gözlemcisi Dr. Cihan Önen, "Bitlis ili; Van Gölü, Nemrut Kalderası, Süphan Dağı, İron Sazlığı gibi daha pek çok güzelliğe sahiptir. Bunlardan biri de dünyanın ikinci büyük kalderası olan Nemrut Kalderasıdır. Kaldera içerisinde büyük göl, küçük göl ve irili ufaklı pek çok göl mevcut olup, burası adeta bir dünya harikasıdır. Yaz aylarında buraya büyük bir rağbet vardır. Kışın ise insanların buranın eteklerine gelip piknik yapabildiği ve kışın tadını çıkarabildiği görülmektedir. Bitlis ili, her yönüyle harika bir şehir olup gezmeye ve görmeye değer" dedi.