Hendek'ten geçen Uludere Çayı'nda binlerce ölü balık bulundu: Ekipler seferber oldu
27.02.2026 - 18:46Güncellenme Tarihi:
Sakarya'nın Hendek ilçesinin merkezinden geçen Uludere Çayı'nda çok sayıda ölü balık bulunmasının ardından ekipler harekete geçti. Çaydan numune alınırken, inceleme başlatıldı.
1
Hendek ilçesinde bulunan Uludere Çayı'nda çok sayıda balık su yüzeyinde ölü halde bulundu.
2
Çay yüzeyini kaplayan balıklar endişe oluşturdu.
3
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
4
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek sudan ve balıklardan numune aldı.
5
Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.