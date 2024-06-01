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Gündem Haziran ayı altında toparlanma ayı olacak: Uzmanlar altında yükseliş için tarih verdi!
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Haziran ayı altında toparlanma ayı olacak: Uzmanlar altında yükseliş için tarih verdi!

Ons altın fiyatının zirveden geri dönüşü hızlı oldu. Altının onsunda yaşanan düşüş gram altın fiyatını da etkiledi. Toparlanma çabalarını sürdüren gram altın fiyatı haftayı hafif yükseliş ile sonlandırdı. Haziran ayına girilmesiyle yatırımcılar piyasaların açılışı olan Pazartesi gününe gözünü çevirdi. İslam Memiş ‘kademeli alış’ uyarısı yaptı, “Haziran’ın ortası, son haftası ve Temmuz ayının ilk haftasında altın fiyatlarında yükseliş yönlü hareketler göreceğiz” dedi.

• 01 Haziran 2024 - 17:25 • Son Güncelleme:
• 01 Haziran 2024 - 17:25 • Son Güncelleme:
1 Haziran ayı altında toparlanma ayı olacak: Uzmanlar altında yükseliş için tarih verdi

Dolar kurundaki artışa rağmen ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak gerileyen altın gram fiyatı, günü yüzde 0,9'luk bir düşüşle 2 bin 426 liradan tamamladı.

2 Haziran ayı altında toparlanma ayı olacak: Uzmanlar altında yükseliş için tarih verdi

Altın, bu yıl dikkat çekici bir yükseliş yaşadı ve Mayıs başında 2.450 dolar civarına kadar yükseldi. Ancak külçenin son birkaç işlem seansındaki zirvelerinden yüzde 5’e yakın gerilemesiyle yükseliş ivmesi son zamanlarda azalmaya başladı. Cuma günü 2340 seviyelerinde haftayı kapatan ons altın fiyatı bu hafta savunmada kalmayı sürdürdü. Yurt içinde ise 24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 0,37 artışla 2.430 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,33 kazançla 16 bin 190 liraya yükseldi.

3 İSLAM MEMİŞTEN ALTIN YORUMU: HAZİRAN ORTASINA DOĞRU YÜKSELİŞ BAŞLAR

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YORUMU: HAZİRAN ORTASINA DOĞRU YÜKSELİŞ BAŞLAR

Peki Haziran ayının açılışında piyasaları neler bekliyor? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Ons altın 2343 dolar seviyesinde. 2380 ve 2280 dolar aralıklarındaki beklentimi ifade etmiştim. Bu haftaki yol haritamız toparlanacağına dair. Bant aralığımız aynı, beklentilerimizde değişiklik yok. Ons altında önümüzdeki haftalarda direnç seviyelerindeki toparlanma bittikten sonra düşüş yönlü hareketleri takip etmeyi sürdüreceğiz” şeklinde değerlendirmede bulundu.

4 GRAM ALTIN FİYATI İÇİN TARİHİ VERDİ

GRAM ALTIN FİYATI İÇİN TARİHİ VERDİ

“Elindeki TL'yi altın almak için dolarda bekletenler şanslı. Önümüzdeki haftalarda 2300 veya altına sarkmalarda altın dolar paritesi üzerinden yapmış oldukları işlemlerde daha kazançlı çıkacaklarını ifade ettim. Daha önce de bu yıl iki defa dolar pozisyonu almıştık. Bayramdan önce de bu pozisyonu yapmıştık” ifadelerini kullanan İslam Memiş gram altın yatırımcısına seslenerek şunları kaydetti:

5 Haziran ayı altında toparlanma ayı olacak: Uzmanlar altında yükseliş için tarih verdi

“Gram altın yatırımcısı ons altını takip etsin. Dolar stabil olduğu için ons altındaki hareketlilik gram altını geriletti. 2400 lira güçlü bir destek seviyesi. Kademeli alım için fırsat geldi. Buraları bir alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var. Haziran’ın ortası, son haftası ve Temmuz ayının ilk haftasında altın fiyatlarında yükseliş yönlü hareketler göreceğiz. 3500 lira seviyesini hedef alan bir yükseliş göreceğiz.”

6 ALTINDA KADEMELİ ALIM YAPMANIN TAM ZAMANI

ALTINDA KADEMELİ ALIM YAPMANIN TAM ZAMANI

"Gram altının alım zamanı geldi. Yüzde 50 alım yapmak suretiyle diğer yüzde 50’yi kademeli alım yaparak bu işi bayrama kadar tamamlayalım. Gram altın yıl sonuna kadar 3 bin ile 3 bin 500 aralığında beklentim devam etmekte.

7 YÜKSELİŞ TEMMUZDAN SONRA GELECEK

YÜKSELİŞ TEMMUZDAN SONRA GELECEK

Özellikle Temmuz ayında yeni bir yükseliş dalgası, Eylül ayında yeni zirveler karşımızda olabilir. Sessizce Temmuz ayını bekleyeceğiz. Çarşı Pazar her han karışabilir. Her an her şey olabilir."

8 BORSAYA GİRECEKLER BİR DAHA DÜŞÜNSÜN

BORSAYA GİRECEKLER BİR DAHA DÜŞÜNSÜN

Şu anda dolar alma zamanı olmadığını belirten Memiş, “Eğer döviz alacaksanız, dövizi bir yatırım aracı olarak görüyorsanız Euro’nun 35 lira altına düştüğünde alabilirsiniz" ifadelerini kullandı. Borsada düşüşün devam edeceğini belirten Memiş, "Yılın ilk yarısında borsa yatırımcısına kazandırdı. Yılın ikinci yarısında borsaya girecek olan yatırımcılar bir kez daha düşünsün" dedi.

9 Haziran ayı altında toparlanma ayı olacak: Uzmanlar altında yükseliş için tarih verdi

Memiş, sakinlik durumunun bozulabileceğini belirterek şunları söyledi: "Ama ola ki dışsal bir etki olur, içsel bir etki olur tekrar yorumlarız. Bu sakin seyrin bir iki hafta daha gideceği işaret ediliyor."