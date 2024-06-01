Haziran ayı altında toparlanma ayı olacak: Uzmanlar altında yükseliş için tarih verdi!
Ons altın fiyatının zirveden geri dönüşü hızlı oldu. Altının onsunda yaşanan düşüş gram altın fiyatını da etkiledi. Toparlanma çabalarını sürdüren gram altın fiyatı haftayı hafif yükseliş ile sonlandırdı. Haziran ayına girilmesiyle yatırımcılar piyasaların açılışı olan Pazartesi gününe gözünü çevirdi. İslam Memiş ‘kademeli alış’ uyarısı yaptı, “Haziran’ın ortası, son haftası ve Temmuz ayının ilk haftasında altın fiyatlarında yükseliş yönlü hareketler göreceğiz” dedi.
• 01 Haziran 2024 - 17:25 • Son Güncelleme:
• 01 Haziran 2024 - 17:25 • Son Güncelleme: