Haziran ayı altında toparlanma ayı olacak: Uzmanlar altında yükseliş için tarih verdi!

YÜKSELİŞ TEMMUZDAN SONRA GELECEK

Özellikle Temmuz ayında yeni bir yükseliş dalgası, Eylül ayında yeni zirveler karşımızda olabilir. Sessizce Temmuz ayını bekleyeceğiz. Çarşı Pazar her han karışabilir. Her an her şey olabilir."