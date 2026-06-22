Hazer Yılanı zehirli mi? Nevşehir'den kritik uyarı geldi: Sakın zarar vermeyin! Hazer Yılanı nerede yaşar?

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NEVŞEHİR'DEN KRİTİK UYARI: ZARAR VERMEYİN



Nevşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, Hazer yılanının doğanın dengesinin korunması açısından önemli bir canlı olduğu belirtilerek vatandaşlara zarar vermemeleri yönünde çağrıda bulunuldu.



Özellikle kırsal bölgelerde, tarım alanlarında veya doğal yaşam alanlarında görülebilen Hazer yılanlarının öldürülmesi ya da yaşam alanlarının tahrip edilmesi ekolojik dengeyi olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlar, karşılaşılması durumunda sakin olunması ve yılandan uzak durulmasının yeterli olduğunu ifade ediyor.