Hayalinin peşinden koştu, Akçakocalı kadınlara ilham oldu

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşayan, evli ve ikiz kız çocuğu annesi 51 yaşındaki Canan Ertuğrul, yıllardır hayalini kurduğu el sanatları atölyesini kurarak üretime başladı. Halk Eğitimi Merkezi'nin dışında özel eğitimler de veren Ertuğrul, rattan örgü sanatını Akçakoca'da yaygınlaştırmayı hedefliyor. Kurduğu atölyede 25 öğrenciye eğitim verdiğini belirten Canan Ertuğrul, el sanatları yolculuğunu şu sözlerle anlattı: "Yıllardır hep düşündüğüm ve hayalini kurduğum bir atölyem olsun isterdim. Bunu burada gerçekleştirdim. Akçakoca'da halk eğitimin dışında burada özel eğitim veriyorum. Burada 25 öğrencim var. Ben ilk önce amigurumi ile başladım. 4 yıl onunla uğraştıktan sonra ‘Ne yapabilirim?' düşüncesine girdim. Akçakocamızda kadınlarımıza değişik ne getirebilirim diye düşünmeye başladım. Birden rattan karşıma çıktı. Daha önce rattanın ne olduğunu bile bilmiyordum."