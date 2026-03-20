Hava sıcaklıklarının düşmesiyle Tekirdağ’da yüksek kesimler beyaza büründü

20.03.2026 - 18:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TEKİRDAĞ (İHA)

Tekirdağ’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte özellikle Ganos Dağı ve çevresinde kar yağışı etkisini gösterdi.

Sabah saatlerinde bölgeye çıkan vatandaşlar, karla kaplanan manzarayla karşılaştı.

Yer yer etkisini artıran yağışın ardından kar kalınlığı bazı noktalarda 10 santimetreye kadar ulaştı.

Kar yağışının ardından doğa beyaza bürünürken, Ganos Dağı eteklerinde kartpostallık görüntüler oluştu.

Bölgeye gelen vatandaşlar hem manzaranın keyfini çıkardı hem de fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi.