Hataylı köylüden susuzluğa karşı devrim yaratan sistem! Arazide verim ikiye katlandı
Hatay'da tarım arazilerini sulayan gölet kuruyunca köylü harekete geçti. Muhtar Mehmet Dönmez, bir çare ararken mahalleliyi topladı. Dönmez, sistemi kurup köye farklı noktalardan su taşımaya başladı. Dönmez, "köylüler olarak kendi imkanlarımızla vatandaşlarla anlaşarak güzel bir proje sunduk' dedi.
Hatay'da yaşanan son kuraklık çiftçileri etkilerken vatandaşları farklı çözüm yoları aramaya itiyor.
Yayladağı ilçesindeki Kızılçat Mahallesi'nde çiftçiler sulamada sıkıntı yaşayınca kendi çözümlerini ürettiler. Muhtar Mehmet Dönmez, çiftçileri bir araya getirdi. Mehmet Dönmez, güneş paneli sistemi kurarak atıl durumda bulunan ve suyu kullanılmayan dereden, kuruyan gölete su takviyesi yaptı.
Tarım arazilerini sulayan çiftçiler, faaliyetlerine devam etmenin mutluluğunu yaşadı. Ücret ödemeden güneş paneliyle üretilen elektrikle köye su taşımayı başardılar.
Kızılçat Mahallesi Muhtarı Dönmez, "Bu baraj mahallemizdeki çiftçilerimizin arazilerini sulamaları için yapıldı. Burada meyve ve sebze yetiştiriciliği yapılıyor. Mahallemizin toprakları tarıma çok elverişli olduğu için bu barajı kullanıyoruz. Bu yıl kuraklık nedeniyle barajımızdaki doluluk oranı az oldu."
"Bizde köylüler olarak kendi imkanlarımızla vatandaşlarla anlaşarak güzel bir proje sunduk. Bu projemize aşağıda yaptırdığımız güneş paneliyle dolu olmayan barajımıza su takviyesi yapıyoruz. Köylümüz bundan çok memnun kaldı."
"Şu an atıl akan derelerimizdeki suyu buraya aktarıyoruz. Bu şekilde sıkıntımız kalmadı sayılır. Köylümüz gönül rahatlığıyla bu suyu kullanabiliyorlar. Bu kurduğumuz sisteme herhangi bir ücret ödemiyoruz" ifadelerini kullandı.