Hataylı kadınlar ürünlerini dünyaya tanıtıyor: 105 binden fazla ürün görücüye çıktı

Vali Mustafa Masatlı, projenin lojistik merkezinde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Masatlı, depremin ilk günlerinden itibaren kadınların üretimden kopmaması için seferber olduklarını belirterek, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Hatay'ın her bir bireyinin gelişimini şahsi meselem olarak gördüm. Hatay'ımızı her yönüyle ayağa kaldıracağımızın sözünü verdik. Güçlü devletimiz, 30 aydan fazla süredir dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunu yürütüyor."