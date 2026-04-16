Hatay'da robot devri başladı: Her caddede görev alacaklar
16.04.2026 - 08:49
Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), yeşil alanların bakımında modern teknolojileri kullanarak hizmet kalitesini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı bünyesine ot biçme robotları dahil edildi.
1
Toplam 6 robotun hizmete alındığını açıklayan yetkililer, söz konusu araçların özellikle iş makinelerinin ulaşmakta zorlandığı alanlarda etkin şekilde kullanıldığını belirtti.
2
Robotların refüjler başta olmak üzere çim ve ot biçme çalışmalarında aktif rol aldığı ifade edildi.
3
Uzaktan kumanda ile kontrol edilen ot biçme robotlarının yüksek verimlilik sağladığını kaydeden yetkililer, bir robotun yaklaşık 6 kişilik iş gücüne eş değer performans gösterdiğini vurguladı.
4
HBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi ekiplerinin, il genelinde refüjlerde çim biçme ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.
5