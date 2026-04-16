Hatay'da robot devri başladı: Her caddede görev alacaklar
HaberlerGündem Haberleri Hatay'da robot devri başladı: Her caddede görev alacaklar

Hatay'da robot devri başladı: Her caddede görev alacaklar

16.04.2026 - 08:49

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), yeşil alanların bakımında modern teknolojileri kullanarak hizmet kalitesini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı bünyesine ot biçme robotları dahil edildi.

1Hatay'da robot devri başladı: Her caddede görev alacaklar

Toplam 6 robotun hizmete alındığını açıklayan yetkililer, söz konusu araçların özellikle iş makinelerinin ulaşmakta zorlandığı alanlarda etkin şekilde kullanıldığını belirtti.

2Hatay'da robot devri başladı: Her caddede görev alacaklar

Robotların refüjler başta olmak üzere çim ve ot biçme çalışmalarında aktif rol aldığı ifade edildi.

3Hatay'da robot devri başladı: Her caddede görev alacaklar

Uzaktan kumanda ile kontrol edilen ot biçme robotlarının yüksek verimlilik sağladığını kaydeden yetkililer, bir robotun yaklaşık 6 kişilik iş gücüne eş değer performans gösterdiğini vurguladı.

4Hatay'da robot devri başladı: Her caddede görev alacaklar

HBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi ekiplerinin, il genelinde refüjlerde çim biçme ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

5Hatay'da robot devri başladı: Her caddede görev alacaklar