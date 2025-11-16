GAZETE VATAN ANA SAYFA
Hatay'da prefabrik alanda yangın! Ekipler müdahale etti

16.11.2025 - 10:29

Hatay’ın Defne ilçesinde prefabrik yapıda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Defne ilçesi Akdeniz Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede bulunan ve bir sendika tarafından ofis olarak prefabrik yapıda yangın çıktı.

Yangının kısa sürede büyüdüğü yapı alevlere teslim oldu. Yangını gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı prefabrik ofis kullanılamaz hale geldi.