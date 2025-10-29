Haspet Kalesi'nde iki iş için çıktılar! Muş'ta örnek davranış
Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde açılan fotoğrafçılık kursu eğitim gören kursiyerler, sonbaharın etkileyici renklerini Haspet Kalesi'nde objektiflerine yansıtırken, çevre temizliğiyle de örnek bir davranış sergiledi.
Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde açılan fotoğrafçılık kursu, vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. Kurs kapsamında pratik eğitimlerini tamamlayan kursiyerler, teorik bilgilerini sahada uygulamak amacıyla Haspet Kalesi'nde sonbahar temalı fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Tarihi kalenin doğal güzellikleri arasında objektiflerini doğaya çeviren kursiyerler, eşsiz manzaraları fotoğrafladı.
Etkinliğin ardından çevre duyarlılığına dikkat çekmek isteyen kursiyerler, çevredeki çöpleri toplayarak "Temiz çevre, temiz gelecek" mesajı verdi.Temel Fotoğrafçılık Kursu'nun usta öğreticisi Kenan Demir, yaklaşık bir aydır teorik eğitimlerini sürdüren kursiyerlerle birlikte Haspet Kalesi'nde pratik uygulama gerçekleştirdiklerini belirtti.
Demir, kurs kapsamında hem fotoğrafçılığın temellerini öğretmeyi hem de katılımcılara doğa ve çevre bilinci kazandırmayı amaçladıklarını ifade ederek, "Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Genç Ofislerde açtığımız Temel Fotoğrafçılık Kursumuz kapsamında, yaklaşık bir aydır teorik eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Şimdi ise sahaya çıkarak edindiğimiz bilgileri pratikte pekiştirmek, aynı zamanda başlı başına bir sanat olan sonbahar mevsimini arkadaşlarımızla birlikte yerinde görüp hem gezmek hem de fotoğraflamak amacıyla ilimizin tarihi mekânlarından biri olan Haspet Kalesi'ne geldik. Bu vesileyle ilimizin tarihini, kültürünü, doğasını, doğal güzelliklerini ve yaşamını konu alan gezilerimizi de gerçekleştiriyoruz. Özellikle il dışından gelip ilimizi yeterince gezemeyen, güzelliklerini yakından tanıma fırsatı bulamayan öğrencilerimize hem bu geziler aracılığıyla ilimizi tanıtıyoruz hem de temel fotoğrafçılık alanında pratik eğitim vererek kurs sonunda kendilerine sertifikalarını takdim ediyoruz. Kursiyer arkadaşlarımız etkinlik sonrasında çevredeki tüm çöpleri toplayarak doğaya katkıda bulundular. Bu duyarlılıklarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.
Fotoğrafçılık kursu katılımcılarından Sibel Aslan, yaklaşık bir ay süren teorik eğitimlerin ardından uygulamalı saha çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Halk Eğitim Merkezi ve Gençlik Ofisi kapsamında açılan fotoğrafçılık kursumuzda, yaklaşık bir ay boyunca teorik eğitim aldık. Bugün ise bu bilgileri sahaya çıkarak pekiştirmek ve teoride öğrendiklerimizi pratiğe dökmek amacıyla uygulamalı eğitimimize katılmış bulunuyoruz. Bugün Haspet Kalesi bölgesinde mümkün olduğunca tüm çekimlere dahil olduk. Kenan hocamızın bize verdiği dersleri değerlendirmek ve geliştirmek adına yoğun bir şekilde fotoğraf çalışmaları gerçekleştirdik."
"Sonbaharın güzellikleriyle ayrı bir atmosfere bürünen Haspet Kalesi'nde arkadaşlarımızla birlikte çekimlerimizi tamamladıktan sonra, çevre temizliğine de duyarsız kalmayarak bölgede bulunan çöpleri topladık ve alanı temiz bir şekilde bıraktık" ifadelerini kullandı.