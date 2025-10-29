Haspet Kalesi'nde iki iş için çıktılar! Muş'ta örnek davranış

3

Demir, kurs kapsamında hem fotoğrafçılığın temellerini öğretmeyi hem de katılımcılara doğa ve çevre bilinci kazandırmayı amaçladıklarını ifade ederek, "Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Genç Ofislerde açtığımız Temel Fotoğrafçılık Kursumuz kapsamında, yaklaşık bir aydır teorik eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Şimdi ise sahaya çıkarak edindiğimiz bilgileri pratikte pekiştirmek, aynı zamanda başlı başına bir sanat olan sonbahar mevsimini arkadaşlarımızla birlikte yerinde görüp hem gezmek hem de fotoğraflamak amacıyla ilimizin tarihi mekânlarından biri olan Haspet Kalesi'ne geldik. Bu vesileyle ilimizin tarihini, kültürünü, doğasını, doğal güzelliklerini ve yaşamını konu alan gezilerimizi de gerçekleştiriyoruz. Özellikle il dışından gelip ilimizi yeterince gezemeyen, güzelliklerini yakından tanıma fırsatı bulamayan öğrencilerimize hem bu geziler aracılığıyla ilimizi tanıtıyoruz hem de temel fotoğrafçılık alanında pratik eğitim vererek kurs sonunda kendilerine sertifikalarını takdim ediyoruz. Kursiyer arkadaşlarımız etkinlik sonrasında çevredeki tüm çöpleri toplayarak doğaya katkıda bulundular. Bu duyarlılıklarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.