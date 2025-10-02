Hasat sonrası fiyatı 250'ye düştü! Ordu'da yetişiyor: Karadeniz onunla tat alıyor

6

Altınordu ilçesinde tirmit satışı yapan Hüseyin Saylan, yüksek kesimlerde zor şartlar altında toplanan tirmite ciddi bir talep olduğunu belirterek, "Tirmitler bölgede en çok kavurma olarak tüketiliyor. İnsanlar alıp, turşusunu kuruyor ve dondurucularda muhafaza ediyor" dedi.