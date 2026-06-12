Hasat henüz başlamadı ama Türkiye'nin dört bir yanından talep yağıyor! Şimdiden kapış kapış gidiyor

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Kalp şekli ve lezzetiyle gönüllere taht kuran kalpli kirazların hasadına sayılı günler kaldığını söyen Cihat Gündüz, "Bu kiraz 5-6 yıllık, yeni piyasada olan bir kiraz. Lapseki devi zaten ünlü bir kiraz, kraliyet ailesi yiyordu, bardağa girmeyen büyüklükteydi. Bu kirazımız da kalbe benziyor. Birbirini kıranlar inşallah bu kalpli kirazla barışacaklar. Bu kirazlara da Lapseki'nin kalbi diyoruz" dedi.Üretici Gündüz, tüm ülkeye Lapseki'den kiraz gönderdilerini belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Lapseki kalbi kirazının hasatı 1 hafta, 10 gün sonra olacak. Her gün tüm ülkeye sipariş yapıyoruz. Güneydoğudan çok ilgi var ama kargo 2 günde gittiği için gönderirken zorlanıyoruz."