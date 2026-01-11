Hamsi Gürcistan'a istavrit Sakarya'ya kaçtı: Tezgahlar doldu taştı

3





"Fiyatlar geçen seneyle hemen hemen aynı"



Tazeliği ve uygun fiyatı ile vatandaştan ilgi gören istavritin, hamsinin yokluğunu kapattığını ve tezgahları doldurduğunu belirten İbiş, "Vatandaş şu an istavriti bol miktarda tercih ediyor. Onun yanında hamsi yine satılıyor, kültür balıkları var çupra, levrek, somon gibi. Bunlar devam ediyor. Norveç'ten uskumru geliyor. Tezgahlarda balık boşluğu yok. Fiyatlar geçen seneyle hemen hemen aynı. İstavrit şu an geçen seneden daha uygun. Geçen senede istavrit 150-200 liralardaydı. Bu sene bol olduğu için 200 liradan başlayıp 100 liraya kadar geriledi. Biz elimizden geldiği kadar fiyatları uygun tutmaya çalışıyoruz. Kültür balıklarının 500 lira gibi bir fiyatı var. Vatandaşa biraz yükseğe kaçıyor. İstavritin bolluğundan ve bereketinden faydalanıyoruz. Halkta faydalanıyor. Bolluğu bütün açığımızı kapatıyor. Hamsinin yokluğu bizi etkilemiyor" şeklinde konuştu.