Halk Ege Et'te kıymaya yüzde 20 indirim uygulandı
14.01.2026 - 18:03Güncellenme Tarihi:
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Ege Et şubelerinde kıymada yüzde 20 indirim uygulandı. Belediye, hayata geçirdiği sosyal belediyecilik uygulamalarıyla vatandaşların yanında olmaya devam ettiğini bildirdi.
1
Güvenilir, hijyenik ve uygun fiyatlı ürünleri vatandaşlarla buluşturmayı hedefleyen Halk Ege Et şubelerinde, bugüne özel indirim yapıldığı aktarıldı.
2
Efeler ilçesi balık hali, Kuşadası merkez, Didim merkez ve Nazilli ile Söke şubelerinde kıyma yüzde 20 indirimle satışa sunuldu.
3
Şubelerde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, kilosu 800 lira olan kıymayı 640 liradan aldı.
4
Düzenlenen indirimlerin, özellikle aile bütçelerine katkı sağladığını belirten vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
5
Vatandaşlar, uygun fiyatlı ve kaliteli ürünlere ulaşma imkanı sunduğu için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.