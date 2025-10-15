Hakkari'deki dev yatırımda sona geliniyor! Vali çalışmaları yerinde inceledi

4

Vali Ali Çelik, Otluca’daki incelemeleri sırasında Hakkari halkına iki önemli müjde de verdi. Otluca’da yapılması planlanan Yeraltı Barajı Projesi’nin ihale aşamasına geldiğini, Şeyh Musa Deresi üzerine kurulacak arıtma tesisi için de ihale tarihinin belirlendiğini ifade eden Vali Çelik, "Bölgede yürütülen sondaj çalışmalarıyla birlikte şehrimize yaklaşık 250 litre su kaynağı sağlanmış olacak. Bu bizim için büyük bir kazanım. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.