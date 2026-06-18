Hakkari'de rota artık oraya kaydı: Yüksekova'dan başlayıp en yüksekte bitiyor

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"Bu hafta 20 kişilik ekibimizle ilk olarak Cilo Dağı'nı gezdik. Ardından arkadaşlarımızla birlikte bölgenin eşsiz coğrafyasında harika bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Rota üzerinde yer alan köylerde de vatandaşlarımızla bir araya gelerek doğa bilinci üzerine sohbetler ettik. Yüksek rakımlı parkurların ardından Doski Vadisi ile Sat Gölleri'ni de gezdik. Bölgenin doğa sporlarına elverişli bu muazzam güzelliklerini keşfetmeye ve tanıtmaya devam edeceğiz."