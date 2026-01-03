GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemHakkari'de film sahnelerini aratmayan görüntüler: Hastayı kurtarmak için traktörle seferber oldular
HaberlerGündem Haberleri Hakkari'de film sahnelerini aratmayan görüntüler: Hastayı kurtarmak için traktörle seferber oldular

Hakkari'de film sahnelerini aratmayan görüntüler: Hastayı kurtarmak için traktörle seferber oldular

03.01.2026 - 19:20Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HAKKARİ (İHA)

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yolu kapanan mahallede yaşlı bir hasta, köylülerin traktörle yolu açmasının ardından sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

1

İlçe genelinde belli aralıklarla devam kar yağışı nedeniyle çok sayıda yerleşim biriminin merkezle bağlantısı kesildi.

2Hakkari'de film sahnelerini aratmayan görüntüler: Hastayı kurtarmak için traktörle seferber oldular

Kar yağışının en yoğun hissedildiği noktalardan biri olan Bulgurlu Navdiyan Mahallesi'nde ikamet eden 65 yaşındaki tansiyon hastası Hadi Aybar, evinde aniden rahatsızlandı.

3Hakkari'de film sahnelerini aratmayan görüntüler: Hastayı kurtarmak için traktörle seferber oldular

Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi ancak kar kalınlığı ve kapalı yollar nedeniyle ambulans mahalleye giriş yapamadı.

4Hakkari'de film sahnelerini aratmayan görüntüler: Hastayı kurtarmak için traktörle seferber oldular

Bunun üzerine harekete geçen mahalle sakinleri, traktör kullanarak kapalı yolu açmaya çalıştı. Aybar, traktör yardımıyla mahalle dışındaki uygun bir noktada bekleyen ambulansa nakledildi.

5Hakkari'de film sahnelerini aratmayan görüntüler: Hastayı kurtarmak için traktörle seferber oldular

Hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Aybar, Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

6Hakkari'de film sahnelerini aratmayan görüntüler: Hastayı kurtarmak için traktörle seferber oldular

Hastanın sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi. Mahalle sakinleri, karla mücadelede ulaşımı kesilen kırsal mahallelere öncelik verilmesini talep etti.

7Hakkari'de film sahnelerini aratmayan görüntüler: Hastayı kurtarmak için traktörle seferber oldular

Bölgede Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliği ekipleri ve belediye ekiplerinin yol açma çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.