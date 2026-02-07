Hakkari Yüksekova'da tepsiler kızak oldu, karlı yamaçlar oyun alanına dönüştü

GAZETE VATAN ANA SAYFA
07.02.2026 - 18:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HAKKARİ (İHA)

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı ve hafta sonu tatilini fırsat bilen çocuklar, karlı yamaçları oyun alanına çevirdi.

İlçe merkezinde öğle saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkilese de çocukların eğlencesi oldu.

Tatilin tadını çıkarmak isteyen bir grup çocuk, mahalle yakınlarındaki karlı yamaçlara çıkarak kendi imkanlarıyla oluşturdukları parkurda doyasıya eğlendi.

Tepsiler kızak oldu

Yanlarında getirdikleri tepsilerle dik yamaçlardan aşağı kayan çocukların neşeli anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Bazı çocukların ise herhangi bir araç kullanmadan karın üzerinde yuvarlanarak aşağı indiği görüldü.

Yetkililer, sürücüleri gizli buzlanma ve düşük görüş mesafesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.