GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemHakkari Yüksekova’da lapa lapa kar yağışı başladı
HaberlerGündem Haberleri Hakkari Yüksekova’da lapa lapa kar yağışı başladı

Hakkari Yüksekova’da lapa lapa kar yağışı başladı

24.02.2026 - 19:47Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HAKKARİ (İHA)

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde lapa lapa yağaş kar kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü.

1Hakkari Yüksekova’da lapa lapa kar yağışı başladı

İlçede bir haftadır etkili olan sıcak hava sonucu karlar erirken, bugün akşam saatlerinde yeniden kar yağışı başladı.

2Hakkari Yüksekova’da lapa lapa kar yağışı başladı

Akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ilçeyi kısa sürede beyaza bürüdü.

3Hakkari Yüksekova’da lapa lapa kar yağışı başladı

Özellik İpekyolunda bulunan sürücüler kar ve sisten dolayı ilerlemekte zorlanırken, yetkililer hız limitlerine dikkat edilmelerini istedi.

4Hakkari Yüksekova’da lapa lapa kar yağışı başladı

Öte yandan, karla mücadele ekipleri olumsuz bir durum için hazır bekleniyor.

5Hakkari Yüksekova’da lapa lapa kar yağışı başladı
6Hakkari Yüksekova’da lapa lapa kar yağışı başladı