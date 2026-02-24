Hakkari Yüksekova’da lapa lapa kar yağışı başladı
24.02.2026 - 19:47Güncellenme Tarihi:
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde lapa lapa yağaş kar kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü.
1
İlçede bir haftadır etkili olan sıcak hava sonucu karlar erirken, bugün akşam saatlerinde yeniden kar yağışı başladı.
2
Akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ilçeyi kısa sürede beyaza bürüdü.
3
Özellik İpekyolunda bulunan sürücüler kar ve sisten dolayı ilerlemekte zorlanırken, yetkililer hız limitlerine dikkat edilmelerini istedi.
4
Öte yandan, karla mücadele ekipleri olumsuz bir durum için hazır bekleniyor.
5
6