Hakkari Yüksekova'da kadınlar dikiş-nakış kursuyla hem meslek ediniyor hem sosyalleşiyor

21.02.2026 - 19:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HAKKARİ (İHA)

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan dikiş-nakış kursu, kadınların mesleki beceri kazanmalarına ve ekonomik hayata katılmalarına imkan sağlıyor.

Yüksekova Yeni Mahalle Milli Egemenlik Caddesi'ndeki eski İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasına taşınan Halk Eğitimi Merkezi, yeni yerinde kadınlardan yoğun ilgi görüyor.

Usta öğretici Güneş Demirhan koordinesinde yürütülen kurslarda, her yaştan kadın hem dikiş tekniklerini öğreniyor hem de ürettikleriyle aile bütçesine katkıda bulunuyor.

"Hem meslek hem özgüven kazanıyorlar"

Meslekte 13. yılını geride bırakan usta öğretici Güneş Demirhan, kursların yaygın eğitim kapsamında modüller halinde yıl boyunca devam ettiğini belirtti.

Kursiyer profilinin 15 ile 50 yaş aralığında değiştiğini ifade eden Demirhan, "Kadınlar buraya sadece meslek öğrenmek için değil; kendilerini geliştirmek, özgüven kazanmak ve sosyalleşmek için de geliyor.

Sosyalleşmek insanlara psikolojik açıdan çok iyi geliyor. Birçok kursiyerimiz buraya gelmediği gün kendisini eksik hissettiğini dile getiriyor. Burada üretmenin verdiği gücü bizzat gözlemliyoruz" dedi.

"Mezunlar kendi iş yerini açıyor"

Eğitimlerin istihdama doğrudan katkı sunduğunu vurgulayan Demirhan, kursu başarıyla tamamlayanların aldıkları sertifikalarla kendi iş yerlerini açabildiklerini ya da usta öğretici olarak görev alabildiklerini söyledi.

Merkezin yeni binasının merkezi konumda olmasının talebi artırdığını belirten Demirhan, "Sınıf kapasitemiz 20-25 kişiyle sınırlı olduğu için fazla talepleri sıraya koyuyoruz.

Özellikle giyim kurslarımıza, yerel kıyafet dikimine ve geri dönüşüm projelerine büyük ilgi var. Bu yıl profesyonel görünüm için baskı tekniklerine de başladık" dedi.

"Aile ekonomisine destek"

Kursiyerlerin ilk aşamada dikiş makinelerini kullanmayı öğrendiğini, ardından üretim safhasına geçtiğini anlatan Demirhan, eski kıyafetlerin çantaya veya farklı ürünlere dönüştürülerek ekonomiye kazandırıldığını ifade etti.

