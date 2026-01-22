GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemHakkari Yüksekova 'Buz Devri'ni yaşıyor: Araçlara brandalı koruma, çatılarda dev sarkıtlar
HaberlerGündem Haberleri Hakkari Yüksekova 'Buz Devri'ni yaşıyor: Araçlara brandalı koruma, çatılarda dev sarkıtlar

Hakkari Yüksekova 'Buz Devri'ni yaşıyor: Araçlara brandalı koruma, çatılarda dev sarkıtlar

22.01.2026 - 20:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: HAKKARİ (İHA)

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle adeta buz devri yaşanırken, araçlar brandayla korunurken çatılarda ise dev sarkıtlar oluştu.

1Hakkari Yüksekova 'Buz Devri'ni yaşıyor: Araçlara brandalı koruma, çatılarda dev sarkıtlar

Hayatın durma noktasına geldiği ilçede, dondurucu soğuklar sadece insanları değil araçları da vurdu.

2Hakkari Yüksekova 'Buz Devri'ni yaşıyor: Araçlara brandalı koruma, çatılarda dev sarkıtlar

Yüksekova sokaklarında yürüyenler, alışılmışın dışında bir manzarayla karşılaşıyor.

3Hakkari Yüksekova 'Buz Devri'ni yaşıyor: Araçlara brandalı koruma, çatılarda dev sarkıtlar

Sabah uyandıklarında araçlarının çalışmayacağından korkan sürücüler, çareyi otomobillerini battaniye, branda ve naylonlarla korumakta buldu.

4Hakkari Yüksekova 'Buz Devri'ni yaşıyor: Araçlara brandalı koruma, çatılarda dev sarkıtlar

İlçedeki soğuğun şiddetini kanıtlayan en çarpıcı görüntü ise binaların saçaklarında oluştu.

5Hakkari Yüksekova 'Buz Devri'ni yaşıyor: Araçlara brandalı koruma, çatılarda dev sarkıtlar

Çatılarda biriken karların eriyip donmasıyla oluşan buz sarkıtlarının boyu 3 metreyi geçerek adeta dev mızrakları andırmaya başladı.

6Hakkari Yüksekova 'Buz Devri'ni yaşıyor: Araçlara brandalı koruma, çatılarda dev sarkıtlar

Bölge sakinlerinden Suat Arslan, ilçenin resmen donduğunu belirterek, "Binaların çatısında bir metre kar, altında dev sarkıtlar var.

7Hakkari Yüksekova 'Buz Devri'ni yaşıyor: Araçlara brandalı koruma, çatılarda dev sarkıtlar

Araçlarımız çalışsın diye mecbur poşetle, battaniyeyle korumaya çalışıyoruz" dedi.

8Hakkari Yüksekova 'Buz Devri'ni yaşıyor: Araçlara brandalı koruma, çatılarda dev sarkıtlar

Hava şartları ne kadar zorlu olursa olsun Yüksekova'da karla mücadele ekipleri de teyakkuzda.

9Hakkari Yüksekova 'Buz Devri'ni yaşıyor: Araçlara brandalı koruma, çatılarda dev sarkıtlar

Ekipler, yolları açık tutmak için dondurucu soğuğa karşı amansız bir mesai harcıyor.