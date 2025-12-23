Hafta sonu için alarm! Meteoroloji gün gün uyardı: Kuvvetli kar geliyor
Meteoroloji'den alınan verilere göre ülkemiz genelinde sağanak yağışlar ve kar yağışı etkili olacak. Bugünden sonra şiddetini artıracak kar yağışları için Meteoroloji gün gün uyarı yaptı. İşte 23 Aralık 2025 hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Aralık 2025 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarların ise genellikle güneyli, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
HAFTA SONU KUVVETLİ KAR GELİYOR
Meteoroloji 5 günlük hava durumu raporunda bugün Sivas, Yozgat, Kayseri ve Kastamonu'da kar yağışı görüleceğini belirtti. 24 Aralık Çarşamba günü Kayseri, Yozgat, Sivas, Gümüşhane ve Ardahan'da kar başlayacak. 27 Aralık Cumartesi günü ise Düzce, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum, Yozgat, Amasya, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan, Van ve Hakkari'de hem sıcaklıklar eksileri görecek hem de kuvvetli kar yağışı hakim olacak.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu 7
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 15
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 18
Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 3