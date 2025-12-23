Hafta sonu için alarm! Meteoroloji gün gün uyardı: Kuvvetli kar geliyor

5

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu 7

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 15

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 18

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 3