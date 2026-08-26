Güzelyurt’ta 1640 yıllık tarih: Manastır Vadisi geçmişe kapı aralıyor

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Güzelyurt’un tarihi mirası vadinin yüzeyindeki yapılarla sınırlı kalmıyor. İlçedeki yer altı şehirleri de geçmişteki yaşam biçimine ilişkin önemli izler taşıyor.Roma ve Bizans dönemlerinde bölgede yaşayan Hristiyanların baskı ve istilalardan korunmak amacıyla kullandığı değerlendirilen yer altı yapılarındadevasa sürgü taşları, değirmen taşı şeklindeki kapılar, havalandırma bacaları, su kuyuları, tandırlar ve güvercinlikler bulunuyor.Yer altı şehrinin üst bölümlerindeki geniş hayvan barınakları ve kaya oyma yemlikler ise yapının yalnızca korunma amacıyla kullanılmadığınıdüşündürüyor. Bu nedenle yapının geçmişte bir “yer altı kervansarayı” olarak kullanılmış olabileceği tahmin ediliyor.