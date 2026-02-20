Güvenlik görevlisi mesai arkadaşına dehşeti yaşattı! "İsteseydim hayati bölgelerine ateş ederdim"

3

Yaşanan olayın yıllık izin ile bir ilgisinin olmadığını belirten A.Y., "Benim 22 günlük iznim vardı. 15 gününü kullandım. 7 gün iznim kaldı. İzin talebim oldu ama Ahmet'in izin aldığını bilmiyordum. Bana itibar suikastı yaptı, sürekli bana baskı yaptı. Benim güvenlik amiriyle yaşadığım izin tartışmam Ahmet'i ilgilendirmiyor. Sürekli tahrik edici olaylar yaşadım, her defasında arkamı dönüp gittim. Sinan'a kazara bir el ateş etmiş bulundum. Ahmet'inde bacağına 5-6 el ateş ettim. Aramızda yaklaşık 2-3 metre mesafe vardı. Benim nişancılığım iyidir. Belgeli avcılık yapıyorum İstediğim hedefi vurabilirim. İsteseydim hayati bölgelerine ateş edebilirdim. Ama kendi irademle atışı kestim" diye konuştu. "Silahıma hamlem olmadı, onu taciz etmedim, ambulansı ara deyince de ‘geberin' dedi"Duruşmaya tekerlekli sandalye ile gelen A.E. ise, "Bizler için sürekli idareye asılsız şikayetlerde bulunuyordu. Sanıkla husumetliyiz. Olay gününde de sanık nöbet yerini terk ediyor. Biz de yemekteydik. Atagan küfür ederek yemekhaneye girdi. Biz bu sırada muhabbeti kestik. Yerine oturmadan tekrar küfür etti. Biz de, ‘hayırdır, bize mi küfür ediyorsun, burada bizden başkası yok' dedik. O da 'niye üzerine alınıyorsun' dedi. Ben de sesimi yükseltince o sırada elini beline atıp masadan kalktı. Yanımıza geldiğinde silah doluydu. Biz kendisine küfür etmedik. Ben de 'silahı beline sok, herkesin çoluğu, çocuğu var, saçmalama' dedim. S.D. önümde olduğundan bir el ateş edip ayağından vurdu. S.D. müdahale etmek isterken ateş etti. S.D. vurulunca masaya yığıldı. Sonra bana ateş etti" şeklinde konuştu.