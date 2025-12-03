Gürcistan'a gidenler dikkat! Yeni dönem yılbaşından itibaren başlıyor: O belge zorunlu olacak

5

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Demircioğlu, Gürcistan’ın aldığı yeni kararın tamamen tek taraflı bir zorluk gibi değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. Demircioğlu, "Türkiye’ye giren yabancı araçlar için uzun süredir zorunlu trafik sigortası uygulanıyor. Dolayısıyla Gürcistan’ın insan girişlerinde benzer bir sigorta talep etmesi, iki ülke arasında karşılıklılık açısından değerlendirilebilir.



Bu noktada bir denge unsuru bulunduğunu hatırlatmak isteriz. Bizim açımızdan önemli olan, vatandaşlarımızı zorlamadan makul ve ulaşılabilir çözümlerle bu sürecin yönetilmesidir. Hem güvenliği sağlamak hem de bölgedeki ticari ve sosyal hareketliliği olumsuz etkilemeden uygulamanın hayata geçirilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.