Güneydoğu'nun en büyüğü Şırnak'ta açılıyor! 35 dönümde hizmet verecek

01.10.2025 - 10:01

Şırnak'ın Cizre ilçesinde restorasyon çalışmaları tamamlanan Hamidiye Kışlası, Cizre Müzesi olarak hizmete açılıyor.

Sultan II. Abdülhamid döneminde 1890-1909 yılları arasında Dicle Nehri kenarında inşa edilen Hamidiye Kışlası, yapılan restorasyon çalışmalarının ardından müze olarak kapılarını açacak.

Toplam 35 dönümlük alana yayılan müze, Şırnak'ın en büyük müzesi olacak. Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile müze yetkilileri, sahada eserlerin teşhir ve tanzim çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede farklı zamanlarda çıkartılan, bulunan ve İstanbul, Ankara, Mardin, Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa, Kilis müzelerinde sergilenen birçok eser de Cizre'ye getirildi. Bu eserler Cizre Müzesi'nde halka açık olarak arkeolojik, etnografik, Ebu'l-iz El Cezerî ve Mem u Zin olarak dört ayrı salonda sergilenecek.

Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürü Celal Baz, "Hamidiye Kışlası, II. Abdülhamit döneminde yapılan tarihi bir yapı olup, bugün Cizre Müzesi binası olarak kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Müzenin içerisinde etnografik ve arkeolojik eserler yer almakta, açılış çalışmaları ise devam etmektedir.

Birkaç teknik eksikliğin kısa sürede tamamlanması planlanıp, müzenin en yakın zamanda hizmete açılması hedefleniyor. Bugüne kadar bölgemizden çıkarılan etnografik ve arkeolojik eserler Batman, Mardin, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Ankara ve İstanbul'daki müzelerde korunuyordu.

Ancak bu eserlerin büyük bölümü geri getirilerek, Cizre Müzesi'ne yerleştirildi. Şu an yaklaşık bin 800 civarında etnografik ve arkeolojik eser sergilenmeye hazır durumda bulunuyor.

Tefrişat çalışmaları sona yaklaşırken, peyzaj düzenlemelerinde de son aşamaya gelindi. Müzenin çok yakında halkın ziyaretine açılması bekleniyor" dedi.