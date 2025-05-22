Gündüz doktor, akşam burgerci! Stetoskopunu çıkarıp önlüğünü giyiyor: Heyecanlı ve güzel bir yolculuğa başladık
Trabzon'da özel klinikte görevli hekim Ekrem Akıncı çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Gündüz hekimlik yapan, akşam ise stetoskopunu çıkarıp, giydiği önlükle geçtiği mutfak başında hünerlerini sergileyen Akıncı, ""Mutfakta elimde olan malzemeleri, farklı lezzetleri birbirine katmayı seviyorum. 2 meslek de benim çok heves ettiğim mesleklerdi. İkisinin de yeri ayrı, yarıştıramam. Bu noktada mutfak, bir tık daha üstte diyebilirim. 13 yıllık serüvenin sonunda oluşturduğum menüyü sadece 1 kişiye gösterdim. İlerleyen dönemde kalıcı olarak bu mutfağa geçme hevesim var." diye konuştu
DHA
• 22 Mayıs 2025 - 10:02 • Son Güncelleme:
DHA
• 22 Mayıs 2025 - 10:02 • Son Güncelleme: