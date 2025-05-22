Gündüz doktor, akşam burgerci! Stetoskopunu çıkarıp önlüğünü giyiyor: Heyecanlı ve güzel bir yolculuğa başladık

‘HEYECANLI VE GÜZEL BİR YOLCULUĞA BAŞLADIK'

Şef Aleyna İmamoğlu da arkadaşı Akıncı’nın mutfaktaki yaratıcılığına hayran olduğunu ifade ederek, “Ekrem ile heyecanlı ve güzel bir yolculuğa başladık. Kendisi doktor ama gastronomiye bir ilgisi var. Onun tarifleriyle başladığımız bu işin böyle ilerlemesine çok şaşırdım. Çevre illerden; Rize’den, Samsun’dan bile gelenler oluyor. Hamburgerler çok sevildi. Alaylı olmasına ve farklı lezzetleri birleştirmesine de çok şaşırdım; o gerçek bir şef gibi. Çok güzel soslar hazırlıyor. Birleşmeyeceğini düşündüğüm lezzetleri birleştiriyor. Ben de bilgili olmama rağmen onun bilgisi beni şaşırtıyor. Bu karavanı büyütüp daha çok insana hizmet vermek istiyoruz” dedi.