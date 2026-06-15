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GündemGünde 250 arı yiyor: Kırklareli'nde avlayana 50 bin lira ceza var!
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Günde 250 arı yiyor: Kırklareli'nde avlayana 50 bin lira ceza var!

15.06.2026 - 11:43Güncellenme Tarihi:

Türkiye'ye yaz mevsiminde gelen göçmen kuşları arasında yer alan arı kuşları doğaya renk katarken, avlayana ise 6 ay hapis ve 50 bin lira para cezası veriliyor.

1Günde 250 arı yiyor: Kırklareli'nde avlayana 50 bin lira ceza var!

Türkiye'ye mayıs ayının başında gelen arı kuşları, Kırklareli'nin Eriklice köyünde görüldü. Arı kuşları doğada renkleriyle en çok dikkat çeken kuşlar arasında yer alıyor.

2Günde 250 arı yiyor: Kırklareli'nde avlayana 50 bin lira ceza var!

Kuş ve doğa fotoğrafçılarının da yoğun ilgi gösterdiği arı kuşları, yavrularını büyütmelerinin ardından eylül ayında ülkemizden göç ediyor.

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3Günde 250 arı yiyor: Kırklareli'nde avlayana 50 bin lira ceza var!

Beslenmelerinde arılar ilk sırada yer alırken, diğer böcek türleri de yedikleri besinler arasında yer alıyor. Günde yaklaşık 250 arı yiyebilen arı kuşları, arıcıların sevmediği canlılar arasında yer alıyor.

4Günde 250 arı yiyor: Kırklareli'nde avlayana 50 bin lira ceza var!

Arıcılar tarafından avlandığı bilinen arı kuşları, ülkemizde koruma altında olan türler arasında yer alıyor. Arı kuşu avladığı tespit edilen kişilere avlanan her biri için 50 bin TL para ve 6 ay hapis cezası uygulanıyor.